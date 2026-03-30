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Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping lograron cruzar el estrecho de Ormuz. Foto referencial: MARTIN BERNETTI / AFP
Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping lograron cruzar el estrecho de Ormuz. Foto referencial: MARTIN BERNETTI / AFP
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping y otro buque que se declaró de propiedad y tripulación del país asiático pero con bandera de Panamá lograron cruzar el estrecho de Ormuz este lunes, según datos del portal de seguimiento de rutas marítimas MarineTraffic.

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