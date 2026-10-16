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Resumen

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Esta vista aérea muestra la sede de la Compañía Petrolera Saudí (Saudi Aramco) en Dhahran, en el este de Arabia Saudita, el 14 de octubre de 2026. Foto: AFP
Esta vista aérea muestra la sede de la Compañía Petrolera Saudí (Saudi Aramco) en Dhahran, en el este de Arabia Saudita, el 14 de octubre de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

La coalición que lucha contra los combatientes proiraníes hutíes anunció este viernes haber interceptado misiles y drones sobre Riad y otras regiones de Arabia Saudita.

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