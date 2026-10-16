La coalición que lucha contra los combatientes proiraníes hutíes anunció este viernes haber interceptado misiles y drones sobre Riad y otras regiones de Arabia Saudita.

La guerra civil de Yemen, en la que Arabia Saudita encabeza una coalición de apoyo al gobierno yemení desde 2015, se reavivó en julio tras el colapso de una tregua de varios años y se convirtió en el último frente del conflicto en Oriente Medio.

Los hutíes, apoyados por Irán, han tomado en las últimas semanas vastas zonas de Yemen a lo largo de la costa del mar Rojo, y una contraofensiva gubernamental con apoyo aéreo saudita no ha logrado hasta ahora revertir esos avances.

“Hemos interceptado y destruido tres drones en el sur y en Riad (...) así como dos misiles de crucero sobre el mar Rojo”, escribió este viernes en X el portavoz de la coalición, Turki al Malki.

Soldados hutíes viajan en una camioneta mientras patrullan por una calle de Saná, Yemen. Foto: EFE/EPA/YAHYA ARHAB/ Archivo

Precisó que también se había interceptado un “misil balístico” sobre Yanbu, terminal petrolera en el mar Rojo con importantes capacidades de refinado.

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