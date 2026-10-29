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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus seguidores en el mitin tras el anuncio de los primeros resultados de las elecciones legislativas. (Foto de Jewel SAMAD / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus seguidores en el mitin tras el anuncio de los primeros resultados de las elecciones legislativas. (Foto de Jewel SAMAD / AFP).
/ JEWEL SAMAD
Por Agencia EFE

El director de la Comisión Electoral Central (CEC) de Israel, Dean Livne, defendió este jueves la legalidad de las elecciones celebradas este martes y afirmó que “carecen de fundamento las afirmaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral”, tras las acusaciones de robo electoral del Likud, partido de Benjamín Netanyahu.

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