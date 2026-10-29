El director de la Comisión Electoral Central (CEC) de Israel, Dean Livne, defendió este jueves la legalidad de las elecciones celebradas este martes y afirmó que “carecen de fundamento las afirmaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral”, tras las acusaciones de robo electoral del Likud, partido de Benjamín Netanyahu.

En una carta dirigida a un diputado de la oposición israelí y difundida este jueves por la CEC, Livne defiende que las elecciones “se desarrollaron conforme a la ley” tras las acusaciones del Likud de un robo electoral en favor de los partidos árabes, que han obtenido casi el doble de escaños que en las elecciones anteriores y pueden ser la llave para un gobierno opositor.

“La integridad de las elecciones en los colegios electorales se mantuvo con el máximo cuidado y, según nuestro leal saber y entender, carecen de fundamento las afirmaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral”, dice Livne en su carta, que redacta en respuesta a la petición del diputado de una reunión para tratar la investigación sobre supuestas injerencias extranjeras en los comicios.

Dicha investigación la ordenó este jueves el presidente de la CEC, el juez conservador Noam Sohlberg, al servicio de inteligencia interior israelí (Shin Bet), en vista a estas supuestas injerencias, en base a información cuyo origen se desconoce y en la que aparecería mencionado Qatar, según la prensa israelí.

En la carta, Livne pone en copia a Sohlberg e informa al diputado opositor de que dicha investigación se ordenó después de que se le presentara al presidente de la CEC “información clasificada y sensible que (el juez) no está autorizado a revelar a ninguna otra persona”.

“Esta información suscitó sospechas que requerían una investigación más profunda para comprobar si existían pruebas fundamentadas al respecto. Inmediatamente después de recibir la información, el presidente de la Comisión Electoral Central ordenó profundizar en la investigación”, indica en su carta.

La investigación se produce después de que este miércoles el Likud anunciara el “robo de las elecciones” y afirmara haber presentado “cientos de testimonios y pruebas” ante la CEC sobre supuestas irregularidades, entre las que menciona “miles de sobres” con “dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam”, una de las dos listas árabes.