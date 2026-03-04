El Ejército de Israel lanzó este martes 3 un ataque sobre un edificio de la ciudad de Qom que pertenecía a la Asamblea de Expertos de Irán, organismo responsable de la elección del sucesor del ayatolá Alí Jamenei, quien falleció días atrás durante los primeros ataques de Estados Unidos y el estado hebreo.

La información fue confirmada por la Guardia Revolucionaria iraní, que indicó que los integrantes de la asamblea no estaban presentes en el momento del bombardeo. Los medios israelíes indicaron que la operación tenía como blanco una posible votación en torno a la sucesión del gobierno teocrático del país persa.

Entidad de alto rango

El liderazgo en Irán actualmente se encuentra en una situación de particular sensibilidad en medio de la guerra, contexto que acentúa la importancia de la Asamblea de Expertos.

El organismo surgió tras la revolución de 1979 y la nueva Constitución de la República Islámica estableció su creación.

La asamblea está compuesta por 88 clérigos, también conocidos como ‘muytahid’, y se requiere que sus miembros sean especialistas en derecho islámico. Este consejo tiene la potestad de elegir al Líder Supremo de Irán, supervisar sus funciones e incluso destituirlo si llegara a tenerse necesidad de ello.

Los miembros de este cuerpo deliberativo son elegidos por sufragio universal cada ocho años, pero tras esto deben pasar por el filtro del Consejo de Guardianes, que determina -tras evaluaciones orales y escritas- si estas personas tienen el perfil apropiado para el cargo.

En los años 80 del siglo pasado esta asamblea se encargó de la elección de un sucesor para el ayatolá Ruhollah Jomeini, siendo su primera prueba de fuego la designación del ayatolá Hussein Alí Montazerí como siguiente autoridad suprema.

No obstante, a la muerte de Jomeini en 1989, los miembros de este cuerpo colegiado tuvieron que revertir dicha decisión, debido a que el primer líder de la república islámica había destituido a Montazerí a causa de sus cuestionamientos a la política represiva del régimen. Fue entonces que aquel año la asamblea escogió a Alí Jamenei como líder supremo y sucesor de Jomeini.

Tal decisión implicó una reforma constitucional, ya que Jamenei tenía un rango religioso menor al de ayatolá, requisito original para ser elegido jefe del gobierno. Aunque por entonces se pensó en la posibilidad de que Jomeini fuera sucedido por un consejo de hasta cinco personas, finalmente se optó por mantener la figura del gran líder individual.

Desde los años 90 la Asamblea de Expertos se ha considerado un organismo cada vez más leal a la figura del líder supremo y con un dominio del ala más conservadora del clero chiita, lo que ha generado el descontento de ciertos sectores. A lo largo de varios años fueron siendo separados progresivamente los asambleístas con posturas reformistas.

Este último detalle ha generado debate al interior de la nación persa, debido a que se Considera que el Consejo de Guardianes tiene una excesiva influencia del ayatolá en funciones, quien designa a la mitad de sus doce miembros. Este cuerpo somete a los asambleístas electos a un examen de competencias religiosas, que en la práctica es una evaluación de lealtad al régimen.

Intentos de reforma han buscado eliminar la capacidad de veto del consejo y permitir a ciudadanos que no provengan del clero chiita ser parte de la asamblea.

El estado de la sucesión

Por ahora el control del gobierno iraní recae nominalmente en un consejo provisional conformado por el ayatolá Alireza Arafi; Masoud Pezeshkian, presidente del país, y Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, cabeza del Poder Judicial. Todos ellos son considerados figuras de línea dura, particularmente Mohseni-Ejei, quien es uno de los principales responsables de la represión a las protestas que el país ha registrado a lo largo de esta década.

Más allá del triunvirato de transición, la prensa internacional cita al hijo de Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, como un candidato importante a nuevo líder supremo. Se trata de una figura con amplio apoyo entre las facciones militares, incluyendo el Ejército y la Guardia Revolucionaria.

Otro de los nombres que se mencionan es el de Sadeq Amoli Larijani, clérigo y presidente del Consejo de Discernimiento de Convivencia, que tiene como principal función ser un órgano consultor del líder supremo. Antes de ocupar dicho cargo, Larijani presidió el Poder Judicial iraní.

Se ha citado también como posible sucesor a Hassan Rohaní, religioso de una línea más moderada que los dos candidatos anteriores. Rohaní fue presidente de Irán entre los años 2013 y 2021, así como también miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Finalmente, se ha incluido en la lista a Hassan Jomeini, nieto del primer líder supremo de la República Islámica de Irán.

En el marco de los ataques de EE. UU. e Israel todavía no se ha podido celebrar la elección de un nuevo líder supremo, tal como ordena la Constitución iraní. Sería la segunda ocasión tras la elección de Alí Jamenei hace 37 años.

