Por Guillermo Vera Ayala

El Ejército de Israel lanzó este martes 3 un ataque sobre un edificio de la ciudad de Qom que pertenecía a la Asamblea de Expertos de Irán, organismo responsable de la elección del sucesor del ayatolá Alí Jamenei, quien falleció días atrás durante los primeros ataques de Estados Unidos y el estado hebreo.