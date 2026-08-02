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Resumen

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Mujeres pasan junto a un mural con la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán el 15 de junio del 2026, tras el acuerdo de paz con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Mujeres pasan junto a un mural con la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán el 15 de junio del 2026, tras el acuerdo de paz con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán intensificó en las últimas horas sus contactos diplomáticos con Arabia Saudita, Turquía y Pakistán y redobló sus advertencias de una respuesta “decisiva” ante cualquier ataque estadounidense, poco antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de los bombardeos que, según afirmó, estaban previstos contra la República Islámica.

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