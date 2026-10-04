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Resumen

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El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, Hamdan bin Mohamed visita en el hospital en Abu Dabi al piloto indio Smit Machchhar, que evitó la tragedia en el vuelo FZ1073 de Flydubai. (EFE/Ministerio de Defensa).
El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, Hamdan bin Mohamed visita en el hospital en Abu Dabi al piloto indio Smit Machchhar, que evitó la tragedia en el vuelo FZ1073 de Flydubai. (EFE/Ministerio de Defensa).
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Por BBC News Mundo

El copiloto que trató de tomar el control de un avión de Flydubai con destino a Israel atacó al piloto con un hacha reservada para casos de emergencia, según reveló el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos.

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