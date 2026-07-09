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Resumen

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Una imagen del estrecho de Ormuz, el 1 de junio de 2026. (IRNA / EFE)
Una imagen del estrecho de Ormuz, el 1 de junio de 2026. (IRNA / EFE)
/ IRNA
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que los ataques estadounidenses de los dos últimos días contra la República Islámica “afectan seriamente” al tráfico en el estrecho de Ormuz y retrasan su reapertura total.

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