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Resumen

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Misiles Zolfaghar frente a un cartel con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Misiles Zolfaghar frente a un cartel con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este miércoles que Estados Unidos “no está respondiendo desde hace tiempo” a sus ataques a buques en el estrecho de Ormuz, en pleno pulso entre ambos países por el control del estratégico paso marítimo.

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