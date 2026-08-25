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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se toma una selfie con un simpatizante a su llegada al principal centro de votación de su partido, el Likud, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Ohad Zwigenberg / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se toma una selfie con un simpatizante a su llegada al principal centro de votación de su partido, el Likud, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Ohad Zwigenberg / AFP).
/ OHAD ZWIGENBERG
Por Agencia EFE

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