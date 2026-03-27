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Un trabajador iraní junto a un edificio destruido en la Plaza Ferdowsi de Teherán, en un ataque aéreo israelí este el 3 de marzo. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Un trabajador iraní junto a un edificio destruido en la Plaza Ferdowsi de Teherán, en un ataque aéreo israelí este el 3 de marzo. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La actual guerra ha dañado 92.662 inmuebles civiles en Irán, de los cuales 71.356 son viviendas y cerca de 20.000, locales comerciales, denunció este viernes el presidente de la Media Luna Roja de Irán, Pir Hosein Kolivand.

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