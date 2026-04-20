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Resumen

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QU Dongyu, director general de la FAO, durante la clausura de la XXXVII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, celebrada en Quito el 1 de abril de 2022. (Foto de Cristina Vega RHOR / FAO)
QU Dongyu, director general de la FAO, durante la clausura de la XXXVII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, celebrada en Quito el 1 de abril de 2022. (Foto de Cristina Vega RHOR / FAO)
/ CRISTINA VEGA RHOR
Por Agencia EFE

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, advirtió este lunes de que el conflicto en Oriente Medio añade más presión sobre los “frágiles sistemas agroalimentarios y a las cadenas de suministro globales”.