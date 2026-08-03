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Resumen

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Imagen de soldados y tanques israelíes apostados en la ciudad de Gaza en octubre de 2025. Foto: EFE/Patricia Martínez-Sastre
Imagen de soldados y tanques israelíes apostados en la ciudad de Gaza en octubre de 2025. Foto: EFE/Patricia Martínez-Sastre
Por Agencia EFE

La Junta de Paz, organización internacional impulsada por Donald Trump para la reconstrucción de Gaza, aseguró este lunes que la “retirada total” del Ejército israelí “más allá de la línea amarilla” en la Franja se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo.

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