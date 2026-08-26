La Junta de Paz para Gaza, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles la hoja de ruta aceptada por al grupo palestino Hamás para desarmarse y avanzar en el acuerdo para lograr el final del conflicto, pero reconoció que el proceso “no se puede completar en 15 días”.

El alto representante para Gaza, Nickolay Mladenov, aseguró durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Palestina que la hoja de ruta establece las condiciones para el desarme, pero no fija un plazo cerrado para culminarlo: “Gaza no puede ser desarmada en quince días”.

MIRA AQUÍ: Netanyahu acuerda con la Junta de Paz crear un grupo de trabajo para el desarme de Hamás

El pasado 30 de julio, Trump anunció un acuerdo por el que Hamás entregaría sus armas e Israel retiraría sus fuerzas de Gaza, como recoge el plan respaldado por el Consejo de Seguridad.

“Cada arma que siga portándose, cada túnel que siga utilizándose y cada convoy que siga siendo obstaculizado hace retroceder el proceso y proporciona un argumento a quienes quieren reanudar esta guerra”, advirtió Mladenov.

Aun así, apostó por seguir adelante con el plan, siempre “sin confiar en nada y verificándolo todo”.

Mladenov condenó que Israel siga atacando a pesar del acuerdo de alto el fuego: “Los ataques israelíes han continuado desde que se aceptó la Hoja de Ruta, y los civiles palestinos siguen muriendo”.

Palestinos transportan el cuerpo de una persona fallecida tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER / MOHAMMED SABER

“Estos ataques no cambian el status quo que produjo el 7 de octubre de 2023. Lo preservan”, aseveró.

Y añadió: “Si este alto el fuego se derrumba y la Franja entra en otra escalada total, no habrá Hoja de Ruta a la que regresar, ni administración que desplegar, ni quedará nada sobre el terreno que reconstruir”.

A su juicio, esta situación no supondría un revés, “sino un punto de no retorno para todos”, especialmente para “los civiles palestinos, las mujeres y los niños quienes soportarán las consecuencias”.

Para Mladenov solo hay dos opciones para esta situación: “Una Gaza desarmada, reconstruida y reconectada con el mundo. O una Gaza rearmada, dividida y en ruinas, con una generación radicalizada creciendo en su interior y la próxima guerra ya en el horizonte”.

“La elección responsable es clara”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO