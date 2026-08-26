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Resumen

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Fotografía de archivo del director general de la Junta de la Paz, Nickolay E. Mladenov, en Davos (Suiza). Foto: EFE/EPA/ Gian Ehrenzeller
Fotografía de archivo del director general de la Junta de la Paz, Nickolay E. Mladenov, en Davos (Suiza). Foto: EFE/EPA/ Gian Ehrenzeller
Por Agencia EFE

La Junta de Paz para Gaza, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles la hoja de ruta aceptada por al grupo palestino Hamás para desarmarse y avanzar en el acuerdo para lograr el final del conflicto, pero reconoció que el proceso “no se puede completar en 15 días”.

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