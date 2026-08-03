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Resumen

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Palestinos inspeccionan una zona destruida tras un bombardeo israelí en el sur de Ciudad de Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER/ Archivo
Palestinos inspeccionan una zona destruida tras un bombardeo israelí en el sur de Ciudad de Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER/ Archivo
Por Agencia EFE

El alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, detener los ataques sobre la Franja durante 14 días para emprender las negociaciones de cara a la desmilitarización de Hamás, informaron este lunes medios israelíes citando fuentes del organismo patrocinado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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