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Resumen

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¿La OTAN musulmana? Así se ha conocido al Acuerdo de Defensa de La Meca entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, que acaba de tener su primera reunión oficial a casi un mes de ser firmado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán.

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