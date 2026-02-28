Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Humo en el centro de Teherán tras el ataque israelí, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Humo en el centro de Teherán tras el ataque israelí, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Los ataques de Israel y Estados Unidos de este sábado contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA.

