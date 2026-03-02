Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista exterior del hospital Gandhi, dañado tras un ataque aéreo ocurrido el día anterior en Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Vista exterior del hospital Gandhi, dañado tras un ataque aéreo ocurrido el día anterior en Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Por Agencia EFE

La Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel a 555 en dos días y medio de guerra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.