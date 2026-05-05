Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La activista iraní de derechos humanos y de la oposición Narges Mohammadi habla en el Centro de Defensores de los Derechos Humanos de Teherán el 25 de junio de 2007. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP
La activista iraní de derechos humanos y de la oposición Narges Mohammadi habla en el Centro de Defensores de los Derechos Humanos de Teherán el 25 de junio de 2007. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP
/ BEHROUZ MEHRI
Por Agencia AFP

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, encarcelada desde diciembre en Irán, está luchando por su vida tras su hospitalización hace cinco días por un problema cardíaco, indicaron este martes sus partidarios en París.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.