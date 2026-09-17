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Resumen

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Fotografía de archivo del logotipo de la ONU al exterior de la sala de la Asamblea General, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/ Sarah Yenesel
Fotografía de archivo del logotipo de la ONU al exterior de la sala de la Asamblea General, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/ Sarah Yenesel
Por Agencia EFE

La mayoría de miembros de la ONU aprobó este miércoles que la Autoridad Palestina participe en la Asamblea General de Naciones Unidas a través de videoconferencia, después de que Estados Unidos, país anfitrión, le negara el visado a su presidente, Mahmud Abás, y a los funcionarios de su Gobierno.

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