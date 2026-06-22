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Resumen

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El tráfico circula junto a vallas publicitarias con retratos del nuevo Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei y su padre, el difunto Líder Supremo Ali Khamenei, con el lema «Gracias, Irán leal», en la autopista de Beirut que conduce al Aeropuerto Internacional Rafic Hariri, en Beirut, Líbano, 21 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
El tráfico circula junto a vallas publicitarias con retratos del nuevo Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei y su padre, el difunto Líder Supremo Ali Khamenei, con el lema «Gracias, Irán leal», en la autopista de Beirut que conduce al Aeropuerto Internacional Rafic Hariri, en Beirut, Líbano, 21 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

La ONU celebró este lunes que se hayan detenido los intercambios de proyectiles entre Israel y el grupo chií Hezbolá en el sur del Líbano por primera vez desde que se extendió a ese país el conflicto en Oriente Medio, el pasado 2 de marzo.

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