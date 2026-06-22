La ONU celebró este lunes que se hayan detenido los intercambios de proyectiles entre Israel y el grupo chií Hezbolá en el sur del Líbano por primera vez desde que se extendió a ese país el conflicto en Oriente Medio, el pasado 2 de marzo.

Así lo explicó Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria en la que celebró que la Fuerza Provisional del organismo en el Líbano (UNIFIL) lleve horas sin registrar lanzamientos de proyectiles en el sur del país.

Según explicó, este domingo fue “el primer día, desde la reanudación de las hostilidades el 2 de marzo en el Líbano, en el que los efectivos de UNIFIL no detectaron ninguna trayectoria ni observaron ninguna interceptación” en el sur del Líbano.

La ausencia de actividad también se mantuvo a lo largo de la mañana de este lunes, explicó.

“Acogemos con satisfacción esta reducción de las hostilidades y esperamos sinceramente que esta tendencia continúe por el bien de la población sobre el terreno”, declaró al respecto.

Israel e Hezbolá pactaron una nueva tregua no oficial este sábado, a pesar de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ya contemplaba que se detuvieran las hostilidades en el Líbano.

Soldados israelíes se congregan en una posición en la frontera entre Israel y Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).

El Ejército israelí, que se ha querido distanciar del acuerdo de Washington, redobló sus ataques contra el sur del Líbano y causó cerca de 50 muertos.

Estas acciones llevaron a Hezbolá, que había detenido los ataques contra Israel, a actuar “en defensa propia” tras advertir de que Israel seguía intentando avanzar por el sur del Líbano en el marco de su invasión de este país.

Sin embargo, aunque los ataques se reactivaron por ambas partes, los israelís superaron con creces los del grupo chíi: solo el sábado, UNIFIL registró “451 episodios de disparos” por parte de las fuerzas israelís y 20 de Hezbolá.

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Además, la misión de la ONU denuncia un alta actividad terrestre del Ejército isralí en territorio libanés, violaciones del espacio aéreo y restricciones de libertad de movimiento.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que ha otorgado al Ejército “libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente” proveniente del Líbano.

Aseguró que permanecerá en el territorio libanés ocupado todo el tiempo “que sea necesario”. Su insistencia hizo peligrar las negociaciones entre Washington y Teherán.