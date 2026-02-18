La ONU denuncia trabas humanitarias en Gaza y EE.UU. pide apoyo a la Junta de Paz de Trump

Escuchar
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Fraga Alves
Por Agencia EFE

La ONU advirtió este miércoles de que las operaciones humanitarias siguen “sometidas a restricciones” en Gaza, donde la población sobrevive en condiciones “extremadamente duras”, en una sesión del Consejo de Seguridad en la que el embajador de EE.UU., Mike Waltz, pidió “respaldo” a la Junta de Paz de Donald Trump, que mantendrá mañana su primera reunión en Washington.

