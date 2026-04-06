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Vista de un puente destruido en Karaj (Irán), el 3 de abril de 2026, tras un ataque de Estados Unidos. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Vista de un puente destruido en Karaj (Irán), el 3 de abril de 2026, tras un ataque de Estados Unidos. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La ONU recordó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las infraestructuras civiles y energéticas “no se pueden atacar” después de que el mandatario amenazara a Irán con destruir sus puentes y sus centrales energéticas si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes por la noche.

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