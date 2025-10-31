La próxima fase en Gaza será abordada el lunes por 8 ministros de Exteriores en Estambul

Los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes se reunirán el lunes próximo en Estambul para abordar la situación en la Franja de Gaza, y eventualmente dar pasos hacia una “próxima fase” en el proceso de paz, informó este viernes el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

A la reunión acudirán los responsables de la diplomacia de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Indonesia y Pakistán, además de Turquía.

Estos países participaron ya, junto a Turquía, en una cumbre de Nueva York con el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrada en septiembre pasado durante la asamblea general de Naciones Unidas.

“Este lunes nos reuniremos en Estambul con los ministros de Exteriores de los países que se reunieron con Trump en Nueva York para evaluar la fase a la que hemos llegado (en Gaza) y qué podemos hacer juntos para la próxima fase”, dijo Fidan en una rueda de prensa en Ankara.

El ministro evaluó el plan propuesto por Trump para el alto el fuego en Gaza como “un fundamento para un acuerdo histórico” que se ha convertido en una “luz de esperanza” para resolver la crisis.

Palestinos recuperan un cuerpo de los escombros de una casa destruida en un ataque de Israel nocturno en la ciudad de Gaza el 29 de octubre de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP). / OMAR AL-QATTAA

“El lunes revisaremos qué obstáculos quedan por delante, cómo hablar con nuestros amigos en Occidente y qué apoyo hay para las negociaciones que continúan con Estados Unidos”, explicó Fidan, quien recordó que Turquía lleva a cabo estos días una intensa diplomacia telefónica centrada en los problemas del enclave palestino.

Turquía se ha ofrecido como país garante para el acuerdo de paz en Gaza, proponiendo también el envío de tropas para una misión de paz, algo que Israel rechaza al recelar de la presencia turca por la notoria cercanía de Ankara con el grupo islamista radical Hamás.