El presidente palestino Mahmud Abás. Foto: EFE/SARAH YENESEL
Agencia EFE
Las autoridades palestinas piden a EE.UU. "reconsiderar" su decisión de revocar visados
La , en manos de Mahmud Abás, pidió este viernes a Estados Unidos “reconsiderar” su decisión de que tenían previsto participar en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, el órgano consideró que la decisión “contraviene el derecho internacional”, y aseguró sentirse “estupefacto” por la noticia.

“La Presidencia pide al reconsiderar y revertir su decisión de denegar visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina”, señaló.

El Gobierno estadounidense anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

El secretario de Estado de EE.UU., , explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de los miembros de la y la , lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

El presidente palestino, Mahmud Abás, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Atef Safadi
El propio Abás, , como de la OLP, que representa a Palestina en los organismos internacionales, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, dijo este viernes el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática palestina permanente en la ONU “tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la ”, pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás.

