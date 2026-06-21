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Llegada del convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al complejo turístico de Bürgenstock en Obbuergen, Suiza, este 21 de junio. Foto: EFE/EPA/Urs Flueeler
Llegada del convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al complejo turístico de Bürgenstock en Obbuergen, Suiza, este 21 de junio. Foto: EFE/EPA/Urs Flueeler
Por Agencia EFE

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán lideradas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, llegaron al complejo de montaña de Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles con el que poner fin a la guerra, según informó el Ministerio de Exteriores helvético.

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