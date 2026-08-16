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Resumen

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Una mujer iraní camina junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 13 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer iraní camina junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 13 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este domingo que no cederán ante Estados Unidos hasta lograr su “derrota completa”, a 24 horas de que expire el plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington en junio para negociar un acuerdo definitivo de paz.

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