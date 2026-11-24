Las fuerzas armadas de Yemen afirmaron que los combatientes hutíes están listos para atacar Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente, y que se encuentran a apenas 60 kilómetros de la ciudad.

“Sí, las fuerzas hutíes están a unos 60 km de la ciudad. Nos tomamos esa amenaza muy en serio y estamos preparados para afrontarla”, declaró el portavoz militar, coronel Majid al Nuzaili, durante una rueda de prensa.

“Ahora están listos para atacar. Hemos hecho nuestros preparativos para defender Adén”, añadió.

No obstante, aseguró que “nuestras fuerzas y nuestro gobierno se asegurarán de que Adén no corra ningún peligro”.

Los hutíes han atacado repetidamente Adén en las últimas semanas, incluido un asalto lanzado el 15 de octubre contra el palacio presidencial que dejó cuatro muertos, según fuentes militares gubernamentales.

El grupo respaldado por Irán ya intentó sin éxito apoderarse de esta ciudad al inicio de la guerra, en 2015.

Niños yemeníes inspeccionan los daños tras un ataque presuntamente perpetrado por Arabia Saudita contra una granja de caballos en las afueras de Saná el 24 de noviembre de 2026. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP / MOHAMMED HUWAIS

El gobierno yemení reconocido internacionalmente tiene su sede en Adén desde que los hutíes lo expulsaron de la capital, Saná, en 2014.

Yemen, inmerso en una guerra civil desde hace más de una década, se vio arrastrado al conflicto más amplio entre Estados Unidos e Irán en julio, cuando se rompió la tregua entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudita.

Desde entonces, los combates han dejado más de 1.600 muertos y más de 300.000 desplazados en el país más pobre de la península arábiga, según el último balance de la ONU.

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