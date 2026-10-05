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Un buque mercante se encuentra anclado frente a la costa de Yemen en Bab al-Mandeb, en el estrecho que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico, el 12 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
Un buque mercante se encuentra anclado frente a la costa de Yemen en Bab al-Mandeb, en el estrecho que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico, el 12 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

Las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente han logrado este lunes controlar el estrecho de Bab al Mandeb, tomado el mes pasado por los rebeldes chiíes hutíes, en el marco de una ofensiva lanzada ayer contra los insurgentes, informó el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili.

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