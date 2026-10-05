Las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente han logrado este lunes controlar el estrecho de Bab al Mandeb, tomado el mes pasado por los rebeldes chiíes hutíes, en el marco de una ofensiva lanzada ayer contra los insurgentes, informó el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili.

“La Brigada de los Gigantes y el Escudo de la Nación han logrado controlar Bab al Mandeb”, afirmó el portavoz, en referencia a las tropas progubernamentales que lideran la ofensiva en la costa occidental del Yemen y que se dirige ahora hacia el puerto de Moca.

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Aseveró, además, que sus unidades “han cortado la carretera” entre la población de Dhubab, justo en Bab al Mandeb, y la ciudad de Moca, y “han establecido el control de fuego sobre ella”.

Añadió que “cientos de combatientes hutíes se encuentran cercados en la zona de Dhubab y deben entregarse a las fuerzas gubernamentales. Algunos miembros de las milicias hutíes han huido en embarcaciones por mar tras quedar cercados”.

Hasta el momento, los rebeldes no se han pronunciado ante estas informaciones.

Combatientes leales a las autoridades hutíes se reúnen durante un acto de reclutamiento de más combatientes en Saná, el 10 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP) / MOHAMMED HUWAIS

La recuperación de Bab al Mandeb es de gran importancia dado que es un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, por lo que el control de las zonas costeras circundantes es crucial para la navegación internacional.

Este avance relámpago se produce tan sólo un día después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciara el inicio de una amplia campaña para recuperar el territorio controlado por los hutíes y restaurar la autoridad estatal, al que hoy ha bautizado como “amanecer del Yemen”, con el apoyo de la coalición militar capitaneada por Arabia Saudita.

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