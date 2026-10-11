Las operaciones en el aeropuerto de Riad siguen suspendidas tras los ataques contra sus instalaciones que dejaron 12 muertos y más de 300 heridos, informó a la AFP una fuente de la aviación saudí el domingo, cuando los hutíes instaron a los viajeros a no utilizar los aeródromos.

“El aeropuerto de Riad ha vuelto a suspender las operaciones hoy. Nos informaron al amanecer”, señaló la fuente.

En un comunicado publicado en X, el sitio de monitoreo de tráfico aéreo Flightradar24 también informó de la suspensión, indicando que “el cierre del aeropuerto de Riad se ha ampliado otras 24 horas”.

Una segunda fuente que trabaja en el sector de la aviación y que ayuda a supervisar los vuelos a Riad confirmó la paralización de las operaciones “hasta nuevo aviso”.

“La información que tenemos es que las operaciones están suspendidas hasta nuevo aviso y que algunos sistemas han resultado dañados — el radar y los equipos de comunicaciones”, dijo la fuente a la AFP, añadiendo que las pistas también debían ser evaluadas.

Los combatientes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, advirtieron a los pasajeros que no utilicen los aeródromos saudíes tras un ataque al aeropuerto de Riad.

“Los aeropuertos y el espacio aéreo están expuestos a ser blanco de ataques y constituyen un teatro de operaciones para nuestras fuerzas, con la excepción de los aeropuertos de La Meca y Medina”, declaró en X el portavoz militar hutí, Yahya Saree, refiriéndose a las dos ciudades más sagradas del islam.

Los hutíes atacaron el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, dejando numerosos muertos y heridos. (Captura de video).

El ataque del sábado fue el más mortífero en Arabia Saudita desde un atentado suicida con bomba del grupo Estado Islámico (EI) que causó la muerte de 21 fieles en una mezquita chiita de Al Qatif (este) en mayo de 2015.

Cuatro saudíes y ocho extranjeros, entre ellos un estadounidense, figuran entre los muertos en Riad, precisó la autoridad de aviación civil del reino en un comunicado.

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