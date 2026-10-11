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Resumen

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Imagen de archivo que muestra la torre de control del aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, tomada el 19 de septiembre de 2026. Foto: AFP
Imagen de archivo que muestra la torre de control del aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, tomada el 19 de septiembre de 2026. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Las operaciones en el aeropuerto de Riad siguen suspendidas tras los ataques contra sus instalaciones que dejaron 12 muertos y más de 300 heridos, informó a la AFP una fuente de la aviación saudí el domingo, cuando los hutíes instaron a los viajeros a no utilizar los aeródromos.

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