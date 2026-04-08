Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, una hora antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump para “destruir” a la república islámica.

Estas son las principales reacciones tras el anuncio:

Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acogió la tregua con satisfacción, pero instó a todas las partes a trabajar por una “paz duradera” en Oriente Medio, región a la que se propagó este conflicto iniciado el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Papa

El papa León XIV celebró el anuncio del alto el fuego como una “señal de esperanza viva” después de “estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y el mundo entero”.

Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador, confirmó que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego “inmediato” y “en todas partes”, incluido Líbano.

La oficina del primer ministro israelí aseguró, sin embargo, poco después que el acuerdo “no incluye a Líbano”.

Arabia Saudita

La cancillería saudita celebró en X el alto el fuego y dijo esperar que represente una “oportunidad para alcanzar una desescalada global y duradera”.

Qatar

Qatar calificó de “primer paso hacia la desescalada” el anuncio de la tregua, y pidió a Irán que cese “de inmediato todas las acciones hostiles”.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, junto al secretario de Guerra Pete Hegseth, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Emiratos Árabes Unidos

Un alto cargo emiratí, el asesor presidencial Anwar Gargash, dijo que su país “ha salido victorioso de una guerra que sinceramente habíamos intentado evitar”.

Egipto

En una llamada telefónica con el emisario estadounidense Steve Witkoff, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, agradeció la decisión de los norteamericanos de “darle una oportunidad a la diplomacia y entablar un proceso serio de negociación entre iraníes y estadounidenses”.

Turquía

La cancillería turca incidió en que “el alto el fuego temporal debe aplicarse plenamente en el terreno”, y espera que “todas las partes respeten el acuerdo alcanzado”.

Irak

Irak dijo a través de su cancillería que “acoge con satisfacción” la decisión, pero pidió un “diálogo serio y sostenible” entre Estados Unidos e Irán.

Por su lado, las facciones armadas proiraníes, coaligadas en la llamada “Resistencia Islámica de Irak”, anunciaron que suspenden dos semanas sus ataques a “bases enemigas” en el país y la región.

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China

“China da la bienvenida al anuncio de las partes sobre la conclusión de un acuerdo de alto el fuego”, dijo la portavoz de la cancillería, Mao Ning, en rueda de prensa.

La portavoz añadió que Pekín seguirá trabajando para restaurar la paz en Oriente Medio.

Unión Europea

La jefa de la diplomacia del bloque de los 27, Kaja Kallas, escribió en X que la tregua “crea una oportunidad muy necesaria de rebajar las amenazas, detener los misiles, reiniciar el flete marítimo, y abrir espacio para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero”.

El estrecho de Ormuz, en buena medida bloqueado por Irán en represalia por los ataques israeloestadounidenses, debe “abrirse de nuevo al tránsito” de mercancías, enfatizó la diplomática.

Alemania y Francia

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, destacó que el objetivo debe ser ahora “negociar en los próximos días un fin duradero de la guerra”, y precisó que su país ayudará a “garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

Esta foto, distribuida por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP). / -

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el anuncio de “algo muy bueno”, y dijo desear “que el alto el fuego incluya plenamente a Líbano”.

España

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, llamó la atención sobre Líbano, y consideró “inaceptable” que Israel mantenga allí los combates. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó a su vez de “buena noticia” la tregua con Irán.

Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acogió con satisfacción el alto el fuego entre Washington y Teherán -- aliado histórico de Moscú.

“Por supuesto, acogimos con satisfacción esta noticia del alto el fuego y aplaudimos la decisión de no continuar por la senda de la escalada armada, especialmente de no atacar objetivos civiles, incluidas las instalaciones económicas iraníes”, declaró Peskov en su rueda de prensa diaria.

Japón

Japón afirmó que se necesitan “medidas concretas” para rebajar la tensión, incluyendo garantizar el paso seguro de los buques por Ormuz.

La cuarta economía más grande del mundo es el quinto mayor importador de petróleo del mundo y alrededor del 70% de su crudo pasaba por esta vía marítima antes de la guerra.

“Esperamos que se llegue a un acuerdo definitivo a través de la diplomacia lo antes posible”, dijo el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara.

Corea del Sur

Corea del Sur saludó el alto el fuego y expresó su esperanza de que permita el paso seguro de todos los buques por el estrecho de Ormuz.

“El Gobierno de Corea del Sur espera que las negociaciones entre ambas partes concluyan con éxito y que se restablezca cuanto antes la paz y la estabilidad en Oriente Medio”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Australia

“Australia desea que se respete el alto el fuego y se resuelva el conflicto”, pues cuanto más se prolongue la guerra, “más significativo será el impacto en la economía mundial y mayor será el costo humano”, aseguró la oficina del primer ministro Anthony Albanese en un comunicado.

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