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Una mujer pasa junto a un mural contra Estados Unidos e Israel en Teherán, el 8 de abril de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Una mujer pasa junto a un mural contra Estados Unidos e Israel en Teherán, el 8 de abril de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Por Agencia AFP

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, una hora antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump para “destruir” a la república islámica.

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