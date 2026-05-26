El Líbano afirmó que los ataques israelíes en el sur del país causaron la muerte de 31 personas el martes, un día después de que el primer ministro de Israel anunciara la intensificación de su ofensiva para “aplastar” a Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad indicó que 31 personas, entre ellas al menos cuatro niños y tres mujeres, habían perdido la vida en los ataques y que había 40 heridos. Catorce personas murieron en Burj al-Shamali, cerca de Tiro.

En el frente diplomático, altos responsables iraníes, entre ellos el negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, regresaron de una visita de dos días a Qatar para allanar un marco de 14 puntos con miras a un acuerdo para terminar con la guerra, informó la cadena estatal IRIB.

En una conversación telefónica mantenida el martes con el mandatario de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país está “dispuesto a alcanzar un marco respetuoso para poner fin a la guerra”, según la IRIB.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó de que los negociadores de Teherán exigen recuperar los activos congelados por las sanciones internacionales.

Trump busca una salida a esta guerra, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo crudo y del gas natural licuado.

Su reapertura es uno de los principales objetivos de las negociaciones en curso.

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Irán ha exigido que cualquier acuerdo de paz se aplique también a los combates en Líbano, donde Israel lleva a cabo una ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbolá.

La tregua del 17 de abril no ha logrado detener los combates que comenzaron cuando el grupo militante Hezbolá atacó a Israel a principios de marzo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes “aplastar” a Hezbolá, y un oficial militar israelí declaró a la AFP al día siguiente que las fuerzas del país estaban ampliando sus operaciones terrestres hacia el interior del Líbano.

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Según la Unidad de Gestión de Desastres del Líbano, más de 31 530 familias se han visto desplazadas internamente y se encuentran en refugios colectivos desde que comenzó la escalada el 2 de marzo, mientras que los ataques israelíes en todo el Líbano han causado la muerte de más de 2700 personas y han herido a más de 8310 desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá. (EFE)

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