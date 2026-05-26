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El humo que se eleva desde el lugar donde los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo la aldea de Rmadiyeh, en el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, el 26 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
El humo que se eleva desde el lugar donde los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo la aldea de Rmadiyeh, en el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, el 26 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia AFP

El Líbano afirmó que los ataques israelíes en el sur del país causaron la muerte de 31 personas el martes, un día después de que el primer ministro de Israel anunciara la intensificación de su ofensiva para “aplastar” a Hezbolá.

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