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Servicios de emergencia y los residentes acuden rápidamente al lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio de Deir al-Zahrani, en el sur del Líbano, el 15 de agosto de 2026. (Abbas FAKIH / AFP)
Servicios de emergencia y los residentes acuden rápidamente al lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio de Deir al-Zahrani, en el sur del Líbano, el 15 de agosto de 2026. (Abbas FAKIH / AFP)
/ ABBAS FAKIH
Por Agencia AFP

Once personas murieron este sábado, entre ellas tres niños, en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, los más mortíferos desde el acuerdo alcanzado en junio para frenar las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

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