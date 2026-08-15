Once personas murieron este sábado, entre ellas tres niños, en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, los más mortíferos desde el acuerdo alcanzado en junio para frenar las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

El ejército israelí aseveró que los bombardeos “son una respuesta a una vulneración grave del acuerdo por parte de Hezbolá, después de que atacara a nuestras fuerzas en la zona de seguridad pactada”.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció la muerte de civiles y una “escalada” que “socava los esfuerzos para restablecer la estabilidad en el sur” del país, escenario habitual de hostilidades desde octubre de 2023.

Hezbolá afirmó que los ataques “recibirán una respuesta adecuada” e instó a las autoridades libanesas a abandonar “la humillante vía de las negociaciones directas”.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) informó de “un ataque lanzado por aviones de combate enemigos contra una vivienda” en las afueras de la aldea de Ansar.

Otro ataque se produjo en el pueblo de Deir Zahrani, a unos 20 km de allí.

El ministerio libanés de Salud indicó que siete personas murieron en Ansar, “entre ellas tres niños y dos mujeres”, y que otras cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas en Deir Zahrani.

En Ansar, un periodista de AFP vio un edificio completamente destruido, así como varios coches dañados. Los rescatistas sacaban cuerpos de entre los escombros.

“Es un pequeño hotel turístico (...) durante todo el año espero los tres meses del verano (...) ¿qué he hecho yo para merecer esto?”, declaró a AFP Mohamed Saab, dueño de la casa.

Las víctimas del ataque en Ansar “no son ‘infraestructura militar’, y las mujeres y niños muertos no son objetivos militares”, fustigó el primer ministro.

El movimiento islamista Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo, cuando lanzó cohetes contra Israel en apoyo a su aliado, Irán.

El Estado hebreo respondió con intensos ataques aéreos y una invasión terrestre que, según las autoridades libanesas, han dejado más de 4.300 muertos.

La violencia ha disminuido significativamente desde la firma, en junio, de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sobre la guerra regional en Oriente Medio.

También desde la rúbrica de un acuerdo marco patrocinado por Washington entre Líbano e Israel logrado más tarde ese mismo mes.

Ambas partes tienen previsto mantener una octava ronda de negociaciones directas a principios del mes que viene en Roma.

Sin embargo, Líbano sigue reportando ataques israelíes intermitentes que ocasionalmente causan víctimas, así como demoliciones generalizadas de edificios civiles en aldeas y pueblos del sur.

El acuerdo marco entre Israel y Líbano, al que se opone Hezbolá, incluye el desarme del movimiento chiita, una retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur y el despliegue del ejército de Beirut en la región inicialmente en “zonas piloto”.

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Tras invadir el sur de Líbano y arrasar varias localidades, Israel ordenó este lunes 1 de junio bombardear la periferia de Beirut, bastión de Hezbolá. (AFP)

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