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El humo se eleva tras un bombardeo israelí en el sur del Líbano, visto desde una posición al otro lado de la frontera, en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 7 de mayo de 2026. (Jalaa MAREY / AFP)
El humo se eleva tras un bombardeo israelí en el sur del Líbano, visto desde una posición al otro lado de la frontera, en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 7 de mayo de 2026. (Jalaa MAREY / AFP)
/ JALAA MAREY
Por Agencia EFE

Al menos doce personas murieron este jueves en una serie de ataques de Israel contra el sur del Líbano, entre ellos un paramédico que se encontraba de servicio, mientras que otras 37 resultaron también heridas pese al alto el fuego en vigor desde mediados del mes pasado.

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