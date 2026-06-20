Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Equipos de rescate evacuan el cuerpo de una víctima del lugar de un ataque aéreo israelí en la ciudad de Qannarit, distrito de Sidón, en el sur del Líbano, el 20 de junio de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Equipos de rescate evacuan el cuerpo de una víctima del lugar de un ataque aéreo israelí en la ciudad de Qannarit, distrito de Sidón, en el sur del Líbano, el 20 de junio de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

La cifra de muertos por los ataques israelíes de este viernes contra diferentes puntos del Líbano subió al menos a 13, de acuerdo con cifras oficiales libanesas, pese a la tregua en vigor desde ayer entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.