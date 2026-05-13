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Varias personas lloran junto al ataúd de uno de los dos miembros de la Defensa Civil libanesa durante una procesión fúnebre en la ciudad costera de Sidón, al sur del Líbano, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
Varias personas lloran junto al ataúd de uno de los dos miembros de la Defensa Civil libanesa durante una procesión fúnebre en la ciudad costera de Sidón, al sur del Líbano, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

Al menos ocho personas murieron este miércoles, entre ellas dos niños, en varios ataques israelíes contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut, a entre 20 y 30 kilómetros al sur de la capital.

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