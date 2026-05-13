Al menos ocho personas murieron este miércoles, entre ellas dos niños, en varios ataques israelíes contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut, a entre 20 y 30 kilómetros al sur de la capital.

“Los tres ataques llevados a cabo por el enemigo israelí en la autovía costera Sidón-Sur, específicamente en Barja, Jiyeh y Saadiyat, causaron ocho muertos, incluidos dos niños”, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) explicó que todos los bombardeos tuvieron como objetivo vehículos que circulaban por la zona, y difundió fotografías de dos de los coches destruidos y en llamas tras ser alcanzados por los misiles.

Las áreas donde fueron bombardeados los vehículos se ubican a distancias de entre 20 kilómetros de Beirut, en el caso de Saadiyat, la más cercana, y alrededor de 30 kilómetros, en el caso de Jiyeh y la rotonda de Barja.

Israel ha continuado bombardeando el territorio libanés pese a la entrada en vigor de un alto el fuego hace casi un mes, pero sus acciones se suelen concentrar en el sur del país y solo este fin de semana se había producido una acción similar en la carretera que lleva a la capital.

También la semana pasada, el Estado judío atacó por primera vez durante la tregua los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde dijo haber tenido como objetivo al comandante del cuerpo de élite del grupo chií Hezbolá, las Fuerzas Radwan.

Este mismo martes, el ministro de Salud Pública del Líbano, Rakan Nasreddine, anunció que 380 personas han muerto y otras 1.122 han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados tras la implementación del cese de hostilidades a mediados de abril.

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Según la Unidad de Gestión de Desastres del Líbano, más de 31 530 familias se han visto desplazadas internamente y se encuentran en refugios colectivos desde que comenzó la escalada el 2 de marzo, mientras que los ataques israelíes en todo el Líbano han causado la muerte de más de 2700 personas y han herido a más de 8310 desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá. (EFE)

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