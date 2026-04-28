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Se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en una aldea del sur del Líbano, vista desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 28 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego entre Israel y el Líbano. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en una aldea del sur del Líbano, vista desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 28 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego entre Israel y el Líbano. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

Al menos ocho personas murieron este martes en ataques de Israel contra el sur del Líbano, entre ellas tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate, mientras que otras 30 resultaron heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés.

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