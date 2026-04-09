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Varias personas inspeccionaron el lugar de un ataque aéreo de Israel contra un complejo religioso chiíta en la ciudad costera de Sidón, al sur del Líbano, el 9 de abril de 2026.(Foto de Mahmoud ZAYYAT / AFP).
Varias personas inspeccionaron el lugar de un ataque aéreo de Israel contra un complejo religioso chiíta en la ciudad costera de Sidón, al sur del Líbano, el 9 de abril de 2026.(Foto de Mahmoud ZAYYAT / AFP).
/ MAHMOUD ZAYYAT
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel mató esta noche en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo chiita Hezbolá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi en un comunicado emitido este jueves.

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