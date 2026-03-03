Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rescatistas trabajan cerca de un automóvil dañado en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio en la ciudad de Aramoun, al sur de Beirut, el 4 de marzo de 2026. (FADEL itani / AFP)
Rescatistas trabajan cerca de un automóvil dañado en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio en la ciudad de Aramoun, al sur de Beirut, el 4 de marzo de 2026. (FADEL itani / AFP)
/ FADEL ITANI
Por Agencia AFP

Ataques israelíes contra dos localidades al sur de Beirut dejaron seis muertos y ocho heridos este miércoles, informó el Ministerio de Salud de Líbano, mientras el Estado hebreo continúa sus ataques contra el país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.