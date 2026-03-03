Ataques israelíes contra dos localidades al sur de Beirut dejaron seis muertos y ocho heridos este miércoles, informó el Ministerio de Salud de Líbano, mientras el Estado hebreo continúa sus ataques contra el país.

En un comunicado, el Ministerio afirmó que “los ataques del enemigo israelí contra las zonas de Aramoun y Saadiyat” causaron la muerte de seis personas y heridas a ocho “según un balance preliminar”.

Aramoun, en el distrito de Aley, y Saadiyat, en el distrito de Chouf, son dos localidades situadas fuera de los bastiones tradicionales del movimiento proiraní Hezbolá, que arrastró a Líbano a la guerra luego de atacar Israel en apoyo a Teherán.

Información en desarrollo...

