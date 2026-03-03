Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Ataques israelíes contra dos localidades al sur de Beirut dejaron seis muertos y ocho heridos este miércoles, informó el Ministerio de Salud de Líbano, mientras el Estado hebreo continúa sus ataques contra el país.
