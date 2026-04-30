Nuevos ataques israelíes en Líbano causaron al menos 17 muertos el jueves, anunció el ministerio de Salud local, pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril.

Desde la mañana del jueves, mortíferos bombardeos israelíes golpearon distintas localidades del sur del país, incluidas algunas que no figuraban en las órdenes de evacuación, informó también la agencia oficial libanesa de noticias NNA.

Entre los fallecidos hay al menos “dos niños y cinco mujeres”, según el ministerio de Salud.

Este balance incluye un ataque israelí con drones contra un grupo de personas “reunidas cerca del cementerio” de Zebdine, una localidad del sur de Líbano, según la NNA.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó previamente las “violaciones persistentes” de la tregua por parte de Israel, que combate al movimiento islamista proiraní Hezbolá.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 23 de abril que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas y que “pronto” habrá una reunión tripartita con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun. (AFP)

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