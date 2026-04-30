Resumen
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Nuevos ataques israelíes en Líbano causaron al menos 17 muertos el jueves, anunció el ministerio de Salud local, pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril.
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