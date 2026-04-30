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Tanques israelíes circulando por la carretera entre casas destruidas en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, el 29 de abril de 2026. (Jalaa MAREY / AFP)
Tanques israelíes circulando por la carretera entre casas destruidas en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, el 29 de abril de 2026. (Jalaa MAREY / AFP)
/ JALAA MAREY
Por Agencia AFP

Nuevos ataques israelíes en Líbano causaron al menos 17 muertos el jueves, anunció el ministerio de Salud local, pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril.

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