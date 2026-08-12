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Una fotografía tomada desde la aldea de Zawtar al-Gharbiyah, en el sur del Líbano, muestra a tropas israelíes estacionadas en la cercana aldea de Zawtar al-Sharqiyah, el 11 de agosto de 2026. (Ammar Ammar / AFP)
Una fotografía tomada desde la aldea de Zawtar al-Gharbiyah, en el sur del Líbano, muestra a tropas israelíes estacionadas en la cercana aldea de Zawtar al-Sharqiyah, el 11 de agosto de 2026. (Ammar Ammar / AFP)
/ AMMAR AMMAR
Por Agencia AFP

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó el miércoles la destrucción “sistemática” del sur del país, donde Israel afirmó estar demoliendo “todas las casas” en la zona controlada por su ejército.

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