Líbano: Al menos un muerto y 21 heridos en el ataque israelí contra suburbios del sur de Beirut

Al menos una persona murió este domingo y 21 resultaron heridas en un ataque lanzado por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye, en la primera acción en meses contra esta zona del sur de la capital libanesa, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés afirmó en un escueto comunicado que “ el ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut esta tarde se saldó, según un balance inicial, con una persona muerta y veintiuna heridas ”, sin identificar al fallecido.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Ejército israelí atacó al jefe del Estado Mayor de Hezbolá, quien supuestamente lideraba “el fortalecimiento y el suministro de armas” a la organización, sin confirmar si lo han asesinado.

Hasta el momento, Hezbolá no se ha pronunciado ante esta información.

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, que provocó también “daños considerables a automóviles y edificios”, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik, e indicó que las ambulancias ya han comenzado a trasladar a los heridos.

El último bombardeo contra Dahye tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas “fábricas de drones” de Hezbolá.

Israel sigue atacando con asiduidad y matando a presuntos miembros de Hezbolá bajo el pretexto de que el grupo chií busca rearmarse, lo que el gobierno israelí califica de una violación de los términos de la tregua.

MÁS INFORMACIÓN: Israelíes se movilizan para exigir un comité estatal que investigue el atentado del 7 de octubre del 2023

El bombardeo se enmarca en los cada vez más frecuentes ataques israelíes contra el Líbano cuando está a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la frágil tregua.

Esta mañana, una persona resultó muerta al ser alcanzado por un proyectil un vehículo en Aita al Shaab (sur del Líbano), según la ANN, mientras que Israel no se ha pronunciado al respecto.

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar “cualquier” acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuos ataques.

VIDEO RECOMENDADO

La visita que el papa León XIV realizará al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre supone una brisa de esperanza para los cristianos tras la guerra del pasado año con Israel, sobre todo para las comunidades del sur del país más afectadas y que aún sufren sus consecuencias. (EFE)