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Una reunión entre delegaciones israelíes y libanesas organizada por Estados Unidos en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
Una reunión entre delegaciones israelíes y libanesas organizada por Estados Unidos en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hezbolá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

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