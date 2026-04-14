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Un soldado del ejército libanés permanece de pie junto a un edificio residencial destruido al día siguiente de un ataque aéreo israelí en el barrio de Ain Mreisseh, en Beirut, Líbano, el 9 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
Un soldado del ejército libanés permanece de pie junto a un edificio residencial destruido al día siguiente de un ataque aéreo israelí en el barrio de Ain Mreisseh, en Beirut, Líbano, el 9 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia AFP

Israel afirma que busca la paz con Líbano antes de las primeras conversaciones directas en décadas entre ambos vecinos, previstas este martes en Washington, pero la oposición de Hezbolá deja pocas perspectivas de lograr un acuerdo que ponga fin a los combates.

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