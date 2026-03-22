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El jefe del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, en un cementerio militar en Kfar Saba, el 11 de noviembre de 2025. (Abir SULTAN / POOL / AFP)
El jefe del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, en un cementerio militar en Kfar Saba, el 11 de noviembre de 2025. (Abir SULTAN / POOL / AFP)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que la operación contra el grupo chií libanés Hezboláapenas ha comenzado” y que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino, con la intención ahora de intensificar su ofensiva terrestre en el sur.

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