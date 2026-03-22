El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que la operación contra el grupo chií libanés Hezbolá “apenas ha comenzado” y que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino, con la intención ahora de intensificar su ofensiva terrestre en el sur.

En un comunicado publicado este domingo por el Ejército, Zamir afirma que el frente del Líbano, donde Israel ha emprendido una ofensiva terrestre en el sur, es por ahora secundario y los esfuerzos de Israel están puestos en Irán.

“La operación contra la organización terrorista Hezbolá apenas ha comenzado; al concluir la operación en Irán, Hezbolá quedará solo y aislado. Se trata de una operación prolongada, y estamos preparados para ello”, dijo Zamir tras aprobar los planes para actuar en el país vecino.

El jefe del Ejército afirmó que en las últimas semanas de ofensiva israelí en el Líbano, que ha dejado más de mil muertos en el país vecino, Israel ha atacado más de 2.000 objetivos y decenas de depósitos de armas, y ha matado a cientos de miembros de Hezbolá.

“Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres y los ataques selectivos, de acuerdo con un plan organizado”, explicó.

“Estamos preparados para una operación prolongada y continuaremos operando según sea necesario, tanto ofensiva como defensivamente, para garantizar la seguridad a largo plazo de los residentes del norte de Israel”, insistió.

Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde ha comenzado una operación militar terrestre para acabar con Hezbolá.

Paralelamente, está atacando por aire diversas partes del país, incluida su capital Beirut.

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