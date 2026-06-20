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Un simpatizante de Hezbolá porta una bandera del grupo chií en una fotografía de archivo. EFE/ Wael Hazmeh
Un simpatizante de Hezbolá porta una bandera del grupo chií en una fotografía de archivo. EFE/ Wael Hazmeh
Por Agencia EFE

El grupo chií libanés Hezbolá confirmó este sábado que se ha adherido al alto el fuego con Israel en vigor desde la noche de ayer, viernes, aunque acusó al país vecino de violarlo desde que comenzó a aplicarse.

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