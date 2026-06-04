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Una fotografía tomada desde la zona sur de Nabatieh muestra el humo que se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea de Kfar Tibnit el 4 de junio de 2026. (Abbas Fakih / AFP)
Una fotografía tomada desde la zona sur de Nabatieh muestra el humo que se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea de Kfar Tibnit el 4 de junio de 2026. (Abbas Fakih / AFP)
/ ABBAS FAKIH
Por Agencia EFE

Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y el Líbano esta semana en Washington.

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