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Soldados israelíes intentan remolcar un tanque atascado en el barro en el lado israelí de la frontera con Líbano, en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 21 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
Soldados israelíes intentan remolcar un tanque atascado en el barro en el lado israelí de la frontera con Líbano, en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 21 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El grupo chií Hezbolá aseguró este miércoles que se encuentra en medio de intensos enfrentamientos con el Ejército israelí en Taybeh, en el sur del Líbano, uno de los principales puntos de confrontación entre las partes y donde dice haber destruido ocho de sus tanques.

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