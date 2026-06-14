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La gente se congrega en el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra un edificio en los suburbios del sur de Beirut el 14 de junio de 2026. Foto: Ibrahim AMRO / AFP
La gente se congrega en el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra un edificio en los suburbios del sur de Beirut el 14 de junio de 2026. Foto: Ibrahim AMRO / AFP
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente.

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