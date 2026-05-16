Israel atacó este sábado el sur del Líbano, un día después de que ambos acordaran extender su alto el fuego 45 días más tras una nueva ronda de diálogo en Washington, informaron fuentes oficiales.

“La zona que rodea el cruce de Srobbin (sur del Líbano) fue objeto de bombardeos de artillería hostiles, que dejaron un mártir (muerto) y un herido”, indicó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que agregó que hubo más ataques israelíes contra la región de Bint Jbeil y de Tiro, ambas también en el sur.

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Precisamente en la ciudad de Tiro una acción israelí tuvo como objetivo una vivienda, lo que provocó un número indeterminado de heridos, según la ANN, que no ofreció más detalles.

A lo largo de esta jornada, el grupo chií libanés Hezbolá reivindicó un ataque con drones contra las tropas israelíes en la ciudad libanesa de Khiam, ocupada actualmente por Israel en el marco de su invasión en el sur del país mediterráneo.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo han muerto en el Líbano 2.951 personas y otras 8.988 han resultado heridas.

Ayer, representantes de Israel y del Líbano -sin presencia de Hezbolá- acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador.

Además, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo.

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Según la Unidad de Gestión de Desastres del Líbano, más de 31 530 familias se han visto desplazadas internamente y se encuentran en refugios colectivos desde que comenzó la escalada el 2 de marzo, mientras que los ataques israelíes en todo el Líbano han causado la muerte de más de 2700 personas y han herido a más de 8310 desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá. (EFE)

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