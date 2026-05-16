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El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra la aldea de Al Qlailah, en el sur del Líbano, el 16 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra la aldea de Al Qlailah, en el sur del Líbano, el 16 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia EFE

Israel atacó este sábado el sur del Líbano, un día después de que ambos acordaran extender su alto el fuego 45 días más tras una nueva ronda de diálogo en Washington, informaron fuentes oficiales.

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