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Equipos de rescate y residentes locales inspeccionan los daños en un edificio tras un ataque aéreo de Israel en la zona de Choueifat, al sur de Beirut, el 28 de mayo de 2026. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP).
Equipos de rescate y residentes locales inspeccionan los daños en un edificio tras un ataque aéreo de Israel en la zona de Choueifat, al sur de Beirut, el 28 de mayo de 2026. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP).
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este domingo en un comunicado que sus fuerzas armadas han bombardeado los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye y bastión del grupo chií Hizbulá, siendo el primer ataque contra la capital libanesa desde el acuerdo de un nuevo alto el fuego en Washington el jueves.

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